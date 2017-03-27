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Игорь Криушенко выразил надежду, что в товарищеском матче с Македонией команда сыграет достойно
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28 Марта 2017 07:22

Игорь Криушенко выразил надежду, что в товарищеском матче с Македонией команда сыграет достойно

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко выразил надежду, что в товарищеском матче с Македонией команда сыграет достойно. Сегодня "белые крылья" попробуют реабилитироваться за поражение в квалификации чемпионата мира против Швеции. Под вопросом участие в игре Игоря Шитова. Отметим, если судить по заключительной тренировке, из тех, кто играл в Швеции, в основном составе на поле сегодня выйдет только Сергей Политевич.

Прямую трансляцию товарищеской встречи Македония - Беларусь будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 18:55.

  

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