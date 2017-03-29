Спорт
29 Марта 2017 12:08
Игорь Криушенко прокомментировал крупное поражение своей команды
"Сыграли чуть лучше, чем со шведами, но брака все равно было много". Так главный тренер Игорь Криушенко прокомментировал крупное поражение белорусов в товарищеской встрече против Македонии 0:3. Отметим, что соперник на 166-м месте в рейтинге ФИФА, тогда как белорусы - 72-е.
Соперники нашей сборной по квалификации к чемпионату мира также провели товарищеские встречи. Шведы, уступая Португалии 0:2, одержали волевую победу. Французы уступили испанцам, а команда Люксембурга слабее Кабо-Верде.
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