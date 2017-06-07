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Спорт
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8 Июня 2017 16:00

Игорь Криушенко поделился ожиданиями на встречу со сборной Болгарии в квалификации ЧМ-2018

Национальная сборная Беларуси по футболу сделает все, чтобы прервать череду поражений завтра во встрече против Болгарии. Главный тренер - Игорь Криушенко - поделился ожиданиями на встречу квалификации чемпионата мира - 2018. 

Подробности - в программе "День спорта".

 

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