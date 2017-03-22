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Игорь Криушенко официально утвержден главным тренером Национальной сборной Беларуси по футболу
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22 Марта 2017 15:20

Игорь Криушенко официально утвержден главным тренером Национальной сборной Беларуси по футболу

Отметим, что до конца отборочного цикла наставник будет совмещать работу в главной команде страны и жодинском клубе "Торпедо-БелАЗ". Сейчас сборная под его руководством готовится к отборочному матчу против Швеции - встреча 25 марта - и товарищескому с Македонией - 28 числа.  

  

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