Игорь Криушенко официально утвержден главным тренером Национальной сборной Беларуси по футболу

22 Марта 2017 15:20

Отметим, что до конца отборочного цикла наставник будет совмещать работу в главной команде страны и жодинском клубе "Торпедо-БелАЗ". Сейчас сборная под его руководством готовится к отборочному матчу против Швеции - встреча 25 марта - и товарищескому с Македонией - 28 числа.