24 Марта 2017 15:19

Волнения не испытывает, над стартовым составом будет думать до последнего. Игорь Криушенко готовится к первому матчу у руля сборной Беларуси по футболу. Сегодня утром команда отправилась в Стокгольм, где в субботу проведет отборочный матч чемпионата мира со Швецией.