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Игорь Криушенко готовится к первому матчу у руля сборной Беларуси по футболу
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24 Марта 2017 15:19

Игорь Криушенко готовится к первому матчу у руля сборной Беларуси по футболу

Волнения не испытывает, над стартовым составом будет думать до последнего. Игорь Криушенко готовится к первому матчу у руля сборной Беларуси по футболу. Сегодня утром команда отправилась в Стокгольм, где в субботу проведет отборочный матч чемпионата мира со Швецией.

 

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