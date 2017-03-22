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Игорь Грищук отправлен в отставку с поста главного тренера минских "Цмокаў"
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22 Марта 2017 19:21

Игорь Грищук отправлен в отставку с поста главного тренера минских "Цмокаў"

Специалист пришел в команду в ноябре 2014-го. Под его руководством "драконы" одержали 20 побед в Единой лиге ВТБ, столько же в Кубке ФИБА и Еврочеллендже. До конца сезона исполнять обязанности главного в "Цмоках" будет наставник мужской сборной Беларуси Александр Крутиков.

  

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