Идет подготовка к этапу Кубка мира по шорт-треку

2 Февраля 2017 18:08

Сорок километров в час - с такой скоростью выписывают виражи на льду любители шорт-трека. Это конькобежный спорт. Длина круга всего 111 метров. Соревнования обычно проходят на хоккейной площадке. На следующей неделе Минск впервые приме этап Кубка мира по шорт-треку. Кстати, в столице существует только единственная школа для подготовки таких спортсменов. Как проходит тренировка, знает Александра Кавелич.

Сейчас Егор Доморацкий готовится к выступлению на юношеском олимпийским фестивале. В свои 16 он мастер спорта. За считанные секунды развивает скорость до 45 километров в час и смело преодолевает крутые виражи - основные элементы шорт-трека.

"Шорт-трек" переводится как "короткая дорожка". Это и определяет главную особенность - длина круга здесь всего 111 метров вместо 400 как в конькобежном спорте. А его радиус меньше втрое.

В единственной в столице школе спортсмены начинают осваивать мастерство катания на коньках с восьми лет.

Прохождение виражей и даже скольжение сначала отрабатывают на поле, чтобы сформировать правильную технику и избежать травм.

Экипировка для шорт-трека включает много элементов. Обязательно шлем, протектор для шеи и перчатки. В них на каждом пальце специальные жесткие наклейки. Они нужны для того, чтобы спортсмены могли опереться на лед и не потеряли равновесие во время прохождения сложных поворотов.

Комбинезоны спортсменов вообще напоминают броню. Прочный материал предохраняет от порезов острыми лезвиями коньков. Кстати, они в шорт-треке также особенные.

На короткой дорожке спортсмен всего несколько шагов движется по прямой, после входит в резкий поворот. Важна здесь и командная работа даже в личных стартах.

Динамика и зрелищность стартов делает этот вид спорта привлекательным для зрителей и интересным для спортсменов. Убедиться в этом можно будет с 10 по 12 февраля, когда столица впервые примет этап Кубка мира по шорт-треку.