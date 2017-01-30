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И.Грищук: В поражении "Цмоков" от "Зенита" нужно учитывать отсутствие двух ключевых игроков
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30 Января 2017 12:12

И.Грищук: В поражении "Цмоков" от "Зенита" нужно учитывать отсутствие двух ключевых игроков

В поражении "Цмоков" от "Зенита" - 56:84 - нужно учитывать отсутствие двух ключевых игроков. Так прокомментировал проигрыш минских "Цмоков" в очередном туре Единой лиги ВТБ главный тренер команды Игорь Грищук. Это 6 подряд поражение "драконов" в банковском турнире. После 13 матчей минчане на 11-ой строчке. Следующая игра на выезде против "Автодора" 2 февраля.

  

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