И.Грищук: В поражении "Цмоков" от "Зенита" нужно учитывать отсутствие двух ключевых игроков

30 Января 2017 12:12

В поражении "Цмоков" от "Зенита" - 56:84 - нужно учитывать отсутствие двух ключевых игроков. Так прокомментировал проигрыш минских "Цмоков" в очередном туре Единой лиги ВТБ главный тренер команды Игорь Грищук. Это 6 подряд поражение "драконов" в банковском турнире. После 13 матчей минчане на 11-ой строчке. Следующая игра на выезде против "Автодора" 2 февраля.