Громкий успех белорусских теннисисток!

13 Февраля 2017 07:01

В минувшие выходные "Чижовка-Арена" впервые в истории принимала международные теннисные матчи и впервые наша женская сборная попала в полуфинал мировой группы Кубка федераций. С этим событием теннисисток сразу после игры поздравил Глава государства. Александр Лукашенко поддерживал нашу команду с трибун "Чижовка-Арены". Сборная Беларуси обыграла Голландию 4:1. Теперь в полуфинале белоруски встретятся с командой Швейцарии, и этот матч пройдет в Минске в апреле. Об успехе спортсменок - Александр Ярмош.

Успех в матче с голландками, возможно, не воспринимался бы как сенсация, если бы в составе нашей команды играла Виктория Азаренко. Однако молодая мама еще не готова к участию в соревнованиях. Весь груз ответственности лег на молодых девушек, которые с задачей справились. Еще в первый день стало ясно, что белоруски могут пройти Нидерланды. Александра Саснович выиграла свой матч, 18-летняя Арина Соболенко, для которой матч был дебютным в форме национальной сборной, была близка к виктории. Несмотря на то что в рейтинге Кики Бертенс на 117 позиций выше белоруски. Правда, в субботу опыт голландки все же сказался, она сильнее 3:6, 7:6, 6:4.

А вот на второй сложный матч Кики не хватило, и она пала жертвой Александры. Саснович - 128-я ракетка планеты - переиграла 24-й номер в двух сетах 6:4, 6:3.

По сути, матч Саснович и Бертенс был определяющим. Он задал настроение нашей команде в целом и Арине Соболенко в частности. 18-летняя девушка еще в субботу показала, что никого не боится, а уже в воскресенье одержала первую победу в форме национальной сборной. Арина заставила болельщиков понервничать в концовке, но справилась с 27-летней Крайчек 7:6, 6:4. После этого делилась позитивом на всю страну.

Парный матч, который уже не мог лишить белорусок полуфинала мировой группы, также остался за нашей командой. Вера Лапко и Ольга Говорцова справились с Бургер и Рус 6:4, 6:2 и теперь могут думать о полуфинале. Он пройдет 22 и 23 апреля.