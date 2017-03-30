Гродненский "Неман" - шестикратный чемпион Беларуси по хоккею

31 Марта 2017 07:03

Завершилась финальная серия матчей за Кубок Президента. Фанаты ожидали упорного противостояния, но все четыре матча остались за командой с запада Беларуси. Финальный поединок "Неман" - "Юность" закончился со счетом 6:2. В плей-офф гродненцы выиграли все 12 матчей.

Благодаря успеху в чемпионате Беларуси "Неман" в следующем сезоне представит нашу страну в Лиге чемпионов. Столичная "Юность" как победитель регулярного сезона сыграет в Континентальном кубке.