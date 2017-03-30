Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Гродненский "Неман" - шестикратный чемпион Беларуси по хоккею
Спорт
RSS
Гродненский "Неман" - шестикратный чемпион Беларуси по хоккею
Скачать Поделиться

31 Марта 2017 07:03

Гродненский "Неман" - шестикратный чемпион Беларуси по хоккею

Завершилась финальная серия матчей за Кубок Президента. Фанаты ожидали упорного противостояния, но все четыре матча остались за командой с запада Беларуси. Финальный поединок "Неман" - "Юность" закончился со счетом 6:2. В плей-офф гродненцы выиграли все 12 матчей.

Благодаря успеху в чемпионате Беларуси "Неман" в следующем сезоне представит нашу страну в Лиге чемпионов. Столичная "Юность" как победитель регулярного сезона сыграет в Континентальном кубке.

  

Другие новости

В шаге от пьедестала За крок да п'едэстала 29.03.2017 12:11 / Спорт В шаге от пьедестала
Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 27.03.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =