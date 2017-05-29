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Гродненский "Неман" начнет выступление в хоккейной Лиге чемпионов 25 августа
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30 Мая 2017 15:07

Гродненский "Неман" начнет выступление в хоккейной Лиге чемпионов 25 августа

Белорусский клуб попал в группу С и встретится с финским "Ювяскюля", швейцарским "Цугом" и австрийским "Вена Кэпиталз". Групповой этап Лиги чемпионов завершится 11 октября. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах.
  

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