"Грифоны" победили в финале "Золотой шайбы"

13 Марта 2017 07:17

Команда "Грифоны" Центрального района Минска побеждает в финале республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. В решающем матче среди хоккеистов младшей возрастной группы "Грифоны", в составе которых выступает младший сын Президента Николай Лукашенко, обыгрывают команду "Медведь", представляющую столичный Московский район - 6:2. Отметим, "Золотая шайба" в этом году расширила свою географию - в турнире принимали участие хоккеисты из Кобрина. Сегодня на Ледовой арене Орши начинаются финалы среди хоккеистов старшей возрастной группы.