Грандиозное хоккейное шоу завершилось

7 Января 2017 21:09

Еще одно событие в эти дни добавляет белорусам волшебного настроения и праздничной атмосферы: рождественский турнир по хоккею среди любительских команд на приз Президента Беларуси, проводимый в нашей стране уже в тринадцатый раз.

Грандиозное хоккейное шоу сегодня завершилось. Кульминацией соревнований стал, разумеется, финал, с участием команды Главы государства и дружины из Финляндии - такая афиша, между прочим, повторение прошлогоднего поединка за титул. Каким получился финал нынешний, расскажет Станислав Липский.

К сожалению, все имеет свой старт и финиш. Казалось бы, только работал на открытии 13-го Рождественского турнира по хоккею среди любительских команд на приз Президента Беларуси, как соревнование завершилось. Но обо всем по порядку. Антураж спортивного праздника здесь, на главной площадке "Чижовка-Арены", еще остается ярким, ведь финал завершился буквально полчаса назад.

Как и в прошлом году, в решающем поединке вновь увидели команду Главы государства и дружину из Финляндии. Тогда белорусы, уступая после первого периода 0:1, все же вырвали победу - 2:1. В этот раз едва ли все должно было сложиться проще: представители страны Суоми в Минске выступили сверхволевой командой, если в первой игре они без вопросов справились с Германией 11:3, то во второй своей игре, уступая россиянам 0:3, все же вырвали у наших восточных соседей ничью 4:4, а в битве со Словакией финны проигрывали 1:3, но и тут оказались сильнее - 5:3. Поэтому сегодня, пропустив первыми, едва ли кто-то списывал со счетов гостей.

Таким образом, белорусы в десятый - юбилейный для себя - раз выигрывают Рождественский турнир, финны второй раз становятся серебряными призерами, напомним, также в их активе и 6 бронзовых пьедесталов. В матче за третье место чуть ранее сошлись команды ОАЭ и Словакии. И ,если для дружины Юлиаса Шуплера это абсолютно ожидаемо, то вот наши друзья с Ближнего Востока все же удивили, пробившись в плей-офф, и, более того, прыгнули выше головы - команда из Абу-Даби победила 4:3

Несмотря на то, что призовых мест всего три, турнир, прежде всего, носит дружеский характер, поэтому проигравших априори здесь быть не может.

Команда Балкан уже заявила, что хочет использовать белорусский опыт в построении своей хоккейной системы, дружина ОАЭ уже сотрудничает с нашей страной на почве хоккея. А представители других команд в Минске встретили своих бывших напарников по командам, наверняка, друзей.