Готовность Минска принять Европейские игры оценила инспекция Ассоциации олимпийских комитетов

8 Января 2017 15:01

Минск уже сейчас почти готов принимать Европейские игры – таков вердикт инспекторов Ассоциации Европейских олимпийских комитетов под руководством Питера О'Каллагана. Эта оценка касается спортивной инфраструктуры белорусской столицы, а впереди еще большая организационная часть. Ирландец сегодня посетил "Чижовка-Арену", ранее побывал на других значимых спортивных объектах.

В интервью Агентству теленовостей он признался, что в июне 2019 года Беларусь посетит более 4 тысяч спортсменов. В программу Игр включат от 14 до 17 видов спорта. Кроме того, О'Каллаган передал Беларуси благодарность от главы Европейских олимпийских комитетов Патрика Хикки за поддержку во время его ареста в Бразилии.

Пирс О`Каллаган, спортивный директор Европейских олимпийских комитетов:

"Патрик, как вы знаете, пережил очень трудное время в Бразилии под арестом. Но он на сто процентов не виновен. Хикки получил большую поддержку от президента Лукашенко, я рассматриваю это как большой жест солидарности. Он чувствовал поддержку из Беларуси. Теперь он вернулся к семье, проходит курс лечения. Думаю, как только поправит здоровье, в самом ближайшем будущем вернется в олимпийское движение. Он, кстати, просил передать большое спасибо Александру Лукашенко, а также другим белорусам за поддержку. Это потрясающе".

Контуры Европейских игр в Минске за два с половиной года до старта. Подробности сегодня - в "Главном эфире".