30 Апреля 2017 21:28

В студии главный тренер национальной команды по кикбоксингу и таиландскому боксу Михаил Степанов и заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик

Еще один прекрасный туристический повод. Гости из разных стран прибудут в Минск понаблюдать за чемпионатом мира по муай-тай, который пройдет в столице с 3 по 12 мая и соберет со всего мира лучших представителей одного из самых популярных видов единоборств. Спортивный форум будет сопровождаться пристальным вниманием Международного олимпийского комитета. Ведь в конце прошлого года этот вид спорта МОК признал и включил в список претендентов в олимпийскую программу.

Насколько готова Беларусь к столь масштабному действу, спросим у наших гостей - главного тренера национальной команды Михаила Степанова и заместителя председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолия Симончика (видео).