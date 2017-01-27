RSS Спорт

28 Января 2017 12:24

Гонка преследования проходит в рамках чемпионата Европы

Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников и Максим Воробей пытаются улучшить свои стартовые позиции в гонке преследования, которая проходит в рамках чемпионата Европы - турнир в этом году принимает Польша. Первым из белорусов в борьбу за медали сегодня вступил Абашев - у него тридцатый номер на бипе. Прямую трансляцию пасьюта ведет телеканал "Беларусь 5". Аналогичная женская гонка стартует в 15:00.