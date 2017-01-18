Голосование за лучших белорусских спортсменов продолжается

17 Января 2017 21:24

Сделать свой выбор в конкурсе "Триумф. Героям спорта", можно до 31 января. Свои предпочтения в номинациях высказывают и сами главные герои. Вот, например, нашим корреспондентам стало известно, за кого проголосовал серебряный призер Олимпийских игр в Рио по легкой атлетике Иван Тихон. С последними новостями - Андрей Козлов.

Секунды до главного события в спортивной карьере Ивана Тихона.

Он удивительным образом спокоен. Снаряд вскоре летит почти на 78 метров. У Тихона серебро с золотым отливом и обожание всех болельщиков любого возраста.

Игорь Сиводедов, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике: "Иван заслужил трудом, самоотверженностью. Преданностью. Разные были ситуации. Это большой пример для молодого поколения".

Сам же Тихон, ставший в Рио символом несломленного духа, убивает всю интригу. А ведь он главный конкурент олимпийского чемпиона Владислава Гончарова.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике: "Я тогда усомнюсь в правильности позиции людей, которые голосовали. Потому что если мы оцениваем триумф, то герой - это тот, кто достиг высокого результата. Олимпийский чемпион и есть олимпийский чемпион. Он вне конкуренции. Это его медаль и награда. Сейчас мы рассматриваем Игры в этом году, и тут главное Олимпиада".

Но ведь от Ивана Тихона здесь почти ничего не зависит. А больше от каждого из нас и от тех, кто отдаст ему свой голос.

Голосование уже идет в полную силу. Голосуют и учащиеся различных спортивных учебных заведений. В том числе Минского государственного городского училища олимпийского резерва.

Номинированы на премию "Триумф. Героям спорта" и те атлеты, которые добились выдающихся успехов в спорте не только в году 2016, но и в 2015. Это новшество спортивного "Оскара". Марина Арзамасова тогда стала чемпионкой мира.

Олимпийский чемпион Рио по прыжкам на батуте Владислав Гончаров с интересом относится к премии "Триумф. Героям спорта". Например, в "Инстаграме" он напоминает всем подписчикам, где и как за него можно проголосовать.

Несмотря на то что кто-то говорит об очевидных фаворитах, именно от вашего выбора зависит, кто в итоге победит. Заходите на сайт, находите список кандидатов и выбираете того, кого считаете самым достойным.

Голосование продлится до 31 января.