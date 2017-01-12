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Голландец Мартин ван ден Бринк выиграл 8 этап "Дакара" в классе грузовиков
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11 Января 2017 12:21

Голландец Мартин ван ден Бринк выиграл 8 этап "Дакара" в классе грузовиков

Сергей Вязович на МАЗе финишировал шестым, Александр Василевский стал 10-ым, Алексей Вишневский - 28-ым. В генеральной классификации лидирует россиянин Дмитрий Сотников. Лучший из белорусов  Василевский, 7-ая строчка. Сегодня организаторы отменили 9-ый этап. Южную Америку накрыли ливни, которые вызвали оползни.

  

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