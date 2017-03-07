Спорт
9 Марта 2017 07:12
Чемпионат мира по лыжной акробатике. Прямые трансляции на "Беларусь 5"
В ближайшие два дня в Сьерра-Неваде (Испания) пройдет чемпионат мира по лыжной акробатике. Прямые трансляции в вечернем эфире телеканала "Беларусь 5". В 18:10 - женская квалификация. А в 20:55 - мужская. Нашу страну представят Александра Романовская, Максим Густик, Станислав Гладченко. На чемпионате мира не выступят наши действующие олимпийские чемпионы. Алла Цупер только начинает активный процесс восстановления после рождения ребенка. А трехкратный победитель этапов Кубка мира в этом сезоне Антон Кушнир взял паузу, чтобы залечить старые травмы.
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