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Главный матч национального Кубка пройдет сегодня и в Беларуси
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28 Мая 2017 15:07

Главный матч национального Кубка пройдет сегодня и в Беларуси

Седьмой финал для солигорского "Шахтера", второй - для брестского "Динамо". "Горняки" лучше выступают в чемпионате, поэтому считаются фаворитами. Однако в Бресте огромный акцент делают именно на Лиге Европы, куда даст пропуск победа в Кубке Беларуси. Прямая трансляция из Гродно в 16:50 на "Беларусь 5".

  

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