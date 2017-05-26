Главный матч национального Кубка пройдет сегодня и в Беларуси

28 Мая 2017 15:07

Седьмой финал для солигорского "Шахтера", второй - для брестского "Динамо". "Горняки" лучше выступают в чемпионате, поэтому считаются фаворитами. Однако в Бресте огромный акцент делают именно на Лиге Европы, куда даст пропуск победа в Кубке Беларуси. Прямая трансляция из Гродно в 16:50 на "Беларусь 5".