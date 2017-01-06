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Георгий Кондратьев остается у руля футбольного клуба "Минск"
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4 Января 2017 15:18

Георгий Кондратьев остается у руля футбольного клуба "Минск"

Специалист продлил контракт с "горожанами" на один год. В минувшем сезоне под руководством Кондратьева "Минск" занял четвертое место. 

 

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