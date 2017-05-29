Спорт
30 Мая 2017 19:16
Гандбольный клуб "Гомель" - победитель чемпионата страны среди женских команд
В пятом матче серии до 3 побед гомельчанки обыграли БНТУ-БелАЗ, 28:22. Отметим, что в начале мая эти же клубы разыграли Кубок Беларуси. Тогда триумфатором также стала гомельская команда.
Другие новости
30.05.2017 19:14 / Спорт Белорусско-российский тандем в трех сетах проиграл французам
30.05.2017 15:07 / Спорт Гродненский "Неман" начнет выступление в хоккейной Лиге чемпионов 25 августа
30.05.2017 15:06 / Спорт Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси по футболу
30.05.2017 12:29 / Спорт Алексей Гаврилович не поможет сборной в игре со Швейцарией
29.05.2017 21:30 / Спорт Соперницей Александры Саснович по второму кругу "Ролан Гаррос" стала Чжан Шуай
29.05.2017 19:17 / Спорт Сборная Беларуси по футболу в экспериментальном составе готовится к матчу против Швейцарии
29.05.2017 19:15 / Спорт Екатерина Карстен не собирается завершать свою продолжительную спортивную карьеру
29.05.2017 18:52 / Спорт Рубрика "Матчбол"
29.05.2017 18:47 / Спорт Велопробег среди спасателей
29.05.2017 15:24 / Спорт Юные гимнасты со всей страны встретились в столичном Дворце спорта
29.05.2017 15:12 / Спорт Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира
29.05.2017 15:00 / Спорт Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле
29.05.2017 12:15 / Спорт БГК имени Мешкова стал чемпионом Беларуси по гандболу
29.05.2017 12:12 / Спорт Брестское "Динамо" - обладатель Кубка Беларуси по футболу
29.05.2017 12:01 / Спорт Александра Саснович - во втором раунде открытого чемпионата Франции
29.05.2017 07:07 / Спорт Семен Шапиро: Количество легионеров в клубах хоккейного чемпионата Беларуси постепенно должно сокращаться
28.05.2017 21:07 / Спорт Великолепная пятерка и вратарь - их мнения в "Главном эфире"
28.05.2017 21:05 / Спорт Эксклюзивное интервью с председателем Белорусской федерации хоккея
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия