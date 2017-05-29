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Гандбольный клуб "Гомель" - победитель чемпионата страны среди женских команд
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30 Мая 2017 19:16

Гандбольный клуб "Гомель" - победитель чемпионата страны среди женских команд

В пятом матче серии до 3 побед гомельчанки обыграли БНТУ-БелАЗ, 28:22. Отметим, что в начале мая эти же клубы разыграли Кубок Беларуси. Тогда триумфатором также стала гомельская команда.

  

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