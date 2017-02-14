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Гандбольные федерации Беларуси и Польши договорились
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14 Февраля 2017 19:08

Гандбольные федерации Беларуси и Польши договорились

Гандбольные федерации Беларуси и Польши договорились о времени и месте проведения отборочных матчей чемпионата Европы будущего года. 4 мая команды сыграют в Минском дворце спорта "Уручье", а спустя три дня встретятся уже в Плоцке на "Орлен-Арене". После двух матчей белорусы в группе на втором месте, наши соперники - аутсайдеры. 

  

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