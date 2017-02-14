14 Февраля 2017 19:08

Гандбольные федерации Беларуси и Польши договорились о времени и месте проведения отборочных матчей чемпионата Европы будущего года. 4 мая команды сыграют в Минском дворце спорта "Уручье", а спустя три дня встретятся уже в Плоцке на "Орлен-Арене". После двух матчей белорусы в группе на втором месте, наши соперники - аутсайдеры.