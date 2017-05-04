Спорт
4 Мая 2017 15:19
Гандбольная сборная Беларуси проведет квалификационный матч Евро-2018
Гандбольная сборная Беларуси во Дворце спорта "Уручье" сегодня проводит квалификационный матч Евро-2018 с поляками. После одной победы в двух играх команда Юрия Шевцова делит второе место в квартете с Сербией. Начало в 18 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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