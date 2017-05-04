Гандбольная сборная Беларуси проведет квалификационный матч Евро-2018

4 Мая 2017 15:19

Гандбольная сборная Беларуси во Дворце спорта "Уручье" сегодня проводит квалификационный матч Евро-2018 с поляками. После одной победы в двух играх команда Юрия Шевцова делит второе место в квартете с Сербией. Начало в 18 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5".