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Гандбольная сборная Беларуси проведет квалификационный матч Евро-2018
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4 Мая 2017 15:19

Гандбольная сборная Беларуси проведет квалификационный матч Евро-2018

Гандбольная сборная Беларуси во Дворце спорта "Уручье" сегодня проводит квалификационный матч Евро-2018 с поляками. После одной победы в двух играх команда Юрия Шевцова делит второе место в квартете с Сербией. Начало в 18 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

  

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