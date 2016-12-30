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Гандбольная сборная Беларуси проиграла команде России 21:28
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29 Декабря 2016 19:19

Гандбольная сборная Беларуси проиграла команде России 21:28

В матче заключительного тура Кубка Рижской думы гандбольная сборная Беларуси проиграла команде России со счетом 21:28. Больше всех мячей в составе нашей команды - 4 - забросил Рутенко. Таким образом, на турнире белорусы выиграли лишь один поединок против египтян, уступили, помимо россиян, латвийцам. В начале января сборная Беларуси сыграет два гостевых  спарринга с командой России, а заключительный этап подготовки к чемпионату мира проведет в Минске. 

 

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