Гандбольная сборная Беларуси проиграла команде России 21:28

29 Декабря 2016 19:19

В матче заключительного тура Кубка Рижской думы гандбольная сборная Беларуси проиграла команде России со счетом 21:28. Больше всех мячей в составе нашей команды - 4 - забросил Рутенко. Таким образом, на турнире белорусы выиграли лишь один поединок против египтян, уступили, помимо россиян, латвийцам. В начале января сборная Беларуси сыграет два гостевых спарринга с командой России, а заключительный этап подготовки к чемпионату мира проведет в Минске.