11 Января 2017 19:21

Футбольный клуб "Минск" нашел замену вратарю Андрею Климовичу, который перебрался в столичное "Динамо". С "горожанами" однолетнее соглашение подписал экс-голкипер "Городеи" Павел Чесновский. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате, в 9 играх оставил свои ворота сухими.