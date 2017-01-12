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Футбольный клуб "Минск" нашел замену вратарю Андрею Климовичу
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11 Января 2017 19:21

Футбольный клуб "Минск" нашел замену вратарю Андрею Климовичу

Футбольный клуб "Минск" нашел замену вратарю Андрею Климовичу, который перебрался в столичное "Динамо". С "горожанами" однолетнее соглашение подписал экс-голкипер "Городеи" Павел Чесновский. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате, в 9 играх оставил свои ворота сухими.

  

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