Футбольный клуб "Крумкачы" остался без главного тренера

24 Мая 2017 12:19

Владимир Пятенко покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Также ушел из команды его помощник Альберт Ковалев. Подготовкой к следующим матчам руководит Алексей Кучук, главный тренер дубля. Отметим, украинские СМИ не исключают возможности возвращения в клуб прежнего наставника Олега Дулуба. В турнирной таблице чемпионата страны "вороны" на 12-м месте, 8 баллов в активе. В пятницу "Крумкачы" встретятся с "Ислочью".