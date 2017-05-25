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Футбольный клуб "Крумкачы" остался без главного тренера
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24 Мая 2017 12:19

Футбольный клуб "Крумкачы" остался без главного тренера

Владимир Пятенко покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Также ушел из команды его помощник Альберт Ковалев. Подготовкой к следующим матчам руководит Алексей Кучук, главный тренер дубля. Отметим, украинские СМИ не исключают возможности возвращения в клуб прежнего наставника Олега Дулуба. В турнирной таблице чемпионата страны "вороны" на 12-м месте, 8 баллов в активе. В пятницу "Крумкачы" встретятся с "Ислочью".

  

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