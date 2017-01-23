Футбольный "Гранит" значится в деле о договорных матчах

23 Января 2017 15:18

Среди 20 фигурантов есть бывший игрок микашевичского клуба. Нечистым был один из матчей Кубка страны. В договорных поединках замешаны также "Ислочь", "Луч" и "Ошмяны". Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, которое в течение месяца будет передано в суд.