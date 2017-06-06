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Футболисты молодежной сборной Беларуси сегодня стартуют в квалификации ЧЕ-2019
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7 Июня 2017 12:14

Футболисты молодежной сборной Беларуси сегодня стартуют в квалификации ЧЕ-2019

В первом матче команда Людаса Румбутиса на минском стадионе "Трактор" сыграет против Сан-Марино. Начало в 19:00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Также в соперниках у белорусов за выход в финальную часть турнира - сборные Чехии, Хорватии, Греции и Молдовы.

  

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