Футболисты молодежной сборной Беларуси сегодня стартуют в квалификации ЧЕ-2019

7 Июня 2017 12:14

В первом матче команда Людаса Румбутиса на минском стадионе "Трактор" сыграет против Сан-Марино. Начало в 19:00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Также в соперниках у белорусов за выход в финальную часть турнира - сборные Чехии, Хорватии, Греции и Молдовы.