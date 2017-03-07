Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала на "Беларусь 5" и "Беларусь 2"

7 Марта 2017 15:08

Месут Озиль не поможет "Арсеналу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Полузащитник еще не восстановился после болезни, из-за которой пропустил субботний поединок Премьер-лиги против "Ливерпуля". В первой игре команда Венгера в Мюнхене уступила 1:5. Прямая трансляция из Лондона сегодня на "Беларусь 5" в 21:30.

Параллельно на "Беларусь 2" встреча "Наполи" - "Реал". В первом поединке испанский клуб победил 3:1.