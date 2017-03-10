Спорт
12 Марта 2017 15:15
Футбол. Кубок Беларуси. 1/4 финала. "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест)
Менее чем через час начнется матч футбольного Кубка Беларуси между минским "Динамо" и "Динамо" из Бреста. Встречу ¼ финала в 16 часов в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Накануне, напомним, БАТЭ в матче-открытии футбольного сезона стал обладателем Суперкубка Беларуси.
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