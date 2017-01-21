Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к белорусским гребцам

21 Января 2017 15:02

У французов нет претензий! Антидопинговое агентство этой страны уведомило наш Национальный олимпийский комитет, что четыре из пяти белорусских гребцов, которых подозревали в употреблении допинга во время весеннего сбора, не виновны.

Это братья Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко и Дмитрий Сильченко. Остается один Максим Петров, у которого было незначительное превышение по мельдонию. Напомним, Международная федерация каноэ отстранила от Олимпиады в Рио всю мужскую команду Беларуси. Планировалось, что наши гребцы в Бразилии завоюют две-три медали.

Окончательное решение о правомерности отстранения нашей мужской команды по гребле на байдарках и каноэ от Олимпиады 27 января вынесет Международный арбитраж в швейцарской Лозанне.