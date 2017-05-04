Французская полиция обыскала сборную Беларуси по хоккею на вокзале в Париже

4 Мая 2017 07:07

Наши спортсмены вчера прибыли из Бордо на поезде в столицу Франции, где 5 мая стартует чемпионат мира. Хоккеистов в целях безопасности попросили задержаться в вагоне. После чего команда попала в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого. Обыскали Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, Егора Шаранговича и Андрея Костицина. Так комментирует один из участников событий произошедшее.

Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. Досмотр длился около 20 минут. После того как полиции не удалось ничего найти, команду отпустили.

Инцидент прокомментировал МИД нашей страны. Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения. Об этом говорится в "Твиттере" ведомства.

Напомним, сборная Беларуси на чемпионате мира завтра сыграет с командой Финляндии. Чемпионат пройдет с 5 по 21 мая, кроме Парижа, игры турнира примет и Кельн.