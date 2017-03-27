Финансовые неурядицы "Крумкачоў" и БАТЭ будут решены в ближайшее время

27 Марта 2017 15:18

Об этом заявил председатель правления "воронов" Денис Шунто. Напомним, в середине марта команда попала в тройку клубов, которые не получили лицензии на выступление в Высшей лиге. Причина в том, что столичные просрочили возврат займа, полученного от борисовчан.

Подробности с необычной презентации "Крумкачоў" сегодня в программе "Арена" на "Беларусь 1", начало в 19:20.