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Финансовые неурядицы "Крумкачоў" и БАТЭ будут решены в ближайшее время
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27 Марта 2017 15:18

Финансовые неурядицы "Крумкачоў" и БАТЭ будут решены в ближайшее время

Об этом заявил председатель правления "воронов" Денис Шунто. Напомним, в середине марта команда попала в тройку клубов, которые не получили лицензии на выступление в Высшей лиге. Причина в том, что столичные просрочили возврат займа, полученного от борисовчан.

Подробности с необычной презентации "Крумкачоў" сегодня в программе "Арена" на "Беларусь 1", начало в 19:20.

  

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