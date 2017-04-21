Финал теннисного турнира состоится в Минске 12 ноября

24 Апреля 2017 21:06

Противостоять нашим спортсменкам будет сборная США. В параллельном полуфинале во Флориде американки одолели действующих триумфаторов Кубка Федерации - команду Чехии - 3:2. За перипетиями теннисных баталий на трибунах "Чижовка-Арены" следилПрямо сейчас - хронология победы и самые яркие и незабываемые эмоции.

Счет 1:1 после субботы внушал оптимизм Беларуси, а воскресная победа в битве лидеров - Александры Саснович над Тимеа Бачински (6:2, 7:6) - и вовсе окрыляла Арину Соболенко.

Как раз пределу переживаний болельщиков в матче Арины не было после ошибки вот в третьей решающей партии: не по годам стойкая 18-летняя Арина возвращается в игру, сразу же делает брейк, а спустя пару минут ставит точку в поединке.

При аншлаге на "Чижовка-Арене" женская сборная Беларуси по теннису вышла в финал Кубка Федерации. Такого в нашей истории еще не было. А это значит, что в решающем матче за старейший и важнейший титул в женских командных соревнованиях мы сыграем с победителем пары: США - Чехия.

Второй день второго полуфинала во Флориде начинался уже после известия о белорусской победе: нам всем нужно было болеть за американок, в случае виктории "звездно-полосатых" финал турнира прошел бы в Минске. И триумфатор трех последних лет Кубка Федерации - сборная Чехии - уступила 2:3, подарив белорусам возможность принимать решающий матч на "Чижовка-Арене".

Такому спокойствию председателя Федерации тенниса накануне болельщикам и журналистам можно было только позавидовать: плакаты с именами наших спортсменок, речевки, мгновенная реакция на каждый выигранный матч превращали арену в океан эмоций, вдохновляющий побеждать.

Все это время рядом с командой, разумеется, была и Виктория Азаренко.

Итак, финал Кубка Федерации пройдет в Минске 12 и 13 ноября. К этому времени Виктория Азаренко уже выйдет на корт - усиление команды Эдуарда Дуброва очевидное, однако противостоять нам будут 17-кратные чемпионки турнира из США.