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Финал Кубка мира по биатлону. Болеем за наших
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12 Марта 2017 12:15

Финал Кубка мира по биатлону. Болеем за наших

В Финляндии завершается предпоследний этап Кубка мира по биатлону. В Контиолахти сегодня две гонки. В 15:25 стартует супермикс. Здесь из белорусов выступят Дарья Юркевич и Сергей Бочарников. А в 18:15 смешанная эстафета. Болеем за наших Ирину Кривко, Надежду Писареву, Дмитрия Абашева и Максима Воробья. Прямые трансляции - на "Беларусь 5".

  

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