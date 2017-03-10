Финал Кубка мира по биатлону. Болеем за наших

12 Марта 2017 12:15

В Финляндии завершается предпоследний этап Кубка мира по биатлону. В Контиолахти сегодня две гонки. В 15:25 стартует супермикс. Здесь из белорусов выступят Дарья Юркевич и Сергей Бочарников. А в 18:15 смешанная эстафета. Болеем за наших Ирину Кривко, Надежду Писареву, Дмитрия Абашева и Максима Воробья. Прямые трансляции - на "Беларусь 5".