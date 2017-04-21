Финал Кубка Федерации пройдет в Минске

24 Апреля 2017 15:00

В итоговом поединке престижного первенства в ноябре на "Чижовка-Арене" сыграют сборные Беларуси и США. К тому времени в составе белорусской команды может сыграть Виктория Азаренко. Ведь она планирует вернуться на корты уже на летнем турнире в американском Стэнфорде.

Напомним, после субботней ничьей 1-1 накануне сначала Александра Саснович снова вывела белорусок вперед, переиграв Тимеа Бачински. Затем победное очко в трехсетовом поединке добыла Арина Соболенко, оказавшись сильней Виктории Голубич. Подобного достижения белорусский теннис добился впервые.

С блестящей победой белорусских теннисисток поздравил Президент Александр Лукашенко.