Спорт
24 Апреля 2017 15:00
Финал Кубка Федерации пройдет в Минске
В итоговом поединке престижного первенства в ноябре на "Чижовка-Арене" сыграют сборные Беларуси и США. К тому времени в составе белорусской команды может сыграть Виктория Азаренко. Ведь она планирует вернуться на корты уже на летнем турнире в американском Стэнфорде.
Напомним, после субботней ничьей 1-1 накануне сначала Александра Саснович снова вывела белорусок вперед, переиграв Тимеа Бачински. Затем победное очко в трехсетовом поединке добыла Арина Соболенко, оказавшись сильней Виктории Голубич. Подобного достижения белорусский теннис добился впервые.
С блестящей победой белорусских теннисисток поздравил Президент Александр Лукашенко.
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