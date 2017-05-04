Федерация хоккея Беларуси ждет разъяснений от Международной федерации и руководства оргкомитета ЧМ-2017

4 Мая 2017 19:06

Федерация хоккея Беларуси в связи с обыском нашей сборной в Париже направила официальные письма в Международную федерацию на имя Рене Фазеля и руководства организационного комитета чемпионата мира - 2017 с целью получения разъяснений. Об этом сообщил генеральный секретарь белорусской федерации Ярослав Завгородний.

Напомним, наши спортсмены приехали в столицу Франции на чемпионат мира. Однако прямо на перроне французская таможня устроила досмотр. Как комментируют очевидцы, довольно жесткий. В вещах врача нашей сборной пересмотрели все таблетки и ампулы. Наиболее тщательной проверке подверглись Дэйв Льюис, Крэйг Вудкрофт и Олег Антоненко, Егор Шарангович и Андрей Костицин.

Ярослав Завгородний, генеральный секретарь Белорусской федерации хоккея: "Особенно мне обидно за ребят, которые впервые поехали на ЧМ. Егор Шарангович или Когалев, конечно, они явно ожидали чего-то другого. Не красную дорожку, но, конечно же, хотелось более ярких и красочных впечатлений. Больше всего разочаровывает тот факт, что, по сути, по нашей информации на сегодняшний момент, единственная команда, которая столкнулась вот с таким беспрецедентным досмотром, личным досмотром с пристрастием, стала только сборная Беларуси. Со стороны французской Федерации хоккея, надо отметить, буквально 15 минут после инцидента к нам звонил президент Федерации хоккея Франции. Он принес свои извинения, он также был в шоке, также как наши тренеры и хоккеисты, потому что он совершенно не ожидал, что такое возможно".

На этом фоне уже завтра сборная Беларуси стартует на чемпионате мира. Дружина Дэйва Льюиса сыграет с командой Финляндии. И как стало только что известно, руководство оргкомитета чемпионата написало официальное письмо с извинениями в адрес белорусской делегации. Интересовался, как обстоят дела у нашей команды и Рене Фазель. Напомним, МИД нашей страны в связи с обыском белорусской сборной вызвал для разъяснений посла Франции Дидье Канесса.