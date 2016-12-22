Фанатам-нарушителям могут запретить посещать спортивные мероприятия

20 Декабря 2016 15:11

Фанатам, которые регулярно нарушают порядок на стадионе, могут запретить посещать спортивные мероприятия от трех месяцев до трех лет.

Соответствующий вопрос о внесении изменений и дополнений в законодательство обсуждали сегодня в Палате представителей. Документ рассмотрят на весенней сессии.

Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси: "Законопроектом предусмотрено ведение открытого списка, в том числе, который будет официально вывешен на сайте МВД. Любой гражданин, который попадает в сферу деятельности этого запрета, он будет знать не только из судебного решения, но он еще и будет видеть себя на сайте МВД. Формально будут указаны фамилия, имя, отчество, может год рождения".

Также МВД инициирует создание новой системы видеонаблюдения, которая сможет не только реагировать, но и узнавать личность.