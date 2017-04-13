13 Апреля 2017 21:24

Программа Европейских игр, которые примет Беларусь в 2019 году, постепенно становится все более очерченной. Велика вероятность, что среди видов спорта будет масса тех, где белорусы традиционно сильны. Точные контуры этой программы станут известны к концу мая, после того как Минск посетит инспекционная комиссия по проведению Евроигр. Сегодня же состоялся круглый стол на тему волонтерского движения. Андрей Козлов - с подробностями.

На главном объекте Европейских игр - 2019 - минском стадионе "Динамо" - полным ходом идут строительные работы. Именно здесь состоится церемония открытия такого масштабного для нашей страны спортивного события.

Два года назад в Баку прошли первые в истории игры среди европейских олимпийских комитетов, открытие которых только на олимпийском стадионе засвидетельствовало 68 тысяч зрителей. Трансляция же велась на весь мир.

Европейские игры в 2019 году станут самым масштабным национальным событием. Отсюда повышенные требования ко всем его участникам, в том числе, конечно же, к волонтерам. У нас есть около 1000 опытных ребят, ведь в последние годы в нашей стране проходило немало международных соревнований, но для Евроигр необходимо подготовить как минимум в 10 раз больше.

Открытый диалог "Волонтер - душа спорта" с участием и руководителей белорусского спорта, и самих волонтеров, а также призеров Олимпийских игр дает старт волонтерской программе к Евроиграм.

В Азербайджане в 2015 году работало около 16000 волонтеров. Наша страна ориентируется примерно на такую же цифру.

Около 15 видов спорта с большей долей вероятности войдут в программу Европейских игр.

Это - спортивная и художественная гимнастика, все виды борьбы, дзюдо, самбо, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, пулевая стрельба. Это виды спорта, в которых наши спортсмены традиционно сильны.

В мае текущего года состоится инспекционный визит комиссии европейских олимпийских комитетов по проведению Евроигр в Беларуси. По его итогу мы узнаем окончательную программу соревнований самого высокого уровня, которые пройдут в Беларуси.