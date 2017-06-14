15 Июня 2017 12:22

Евгений Цуркин выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем на международной серии "Маре Нострум". Второй этап соревнований завершился вчера в Барселоне. Белорус опередил 6-кратного призера Олимпийских игр венгра Ласло Чеха, который проиграл белорусу пять сотых секунды и стал вторым.