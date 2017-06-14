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Евгений Цуркин накануне завоевал бронзу
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14 Июня 2017 19:30

Евгений Цуркин накануне завоевал бронзу

Евгений Цуркин накануне завоевал бронзу в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем. На втором этапе турнира "Маре Нострум" в Барселоне белорус показал результат 23,81 секунды.
  

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