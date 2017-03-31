Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

31 Марта 2017 15:18

Евгений Плющенко в Пхенчхан уже точно не поедет. По крайней мере, в ранге действующего спортсмена. Олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры. По словам Плющенко, он намерен сосредоточиться на работе тренером.