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Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
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31 Марта 2017 15:18

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

Евгений Плющенко в Пхенчхан уже точно не поедет. По крайней мере, в ранге действующего спортсмена. Олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры. По словам Плющенко, он намерен сосредоточиться на работе тренером. 

  

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