Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Евгений Перлин с подробностями из центра Минска
Спорт
RSS
Евгений Перлин с подробностями из центра Минска
Скачать Поделиться

8 Марта 2017 12:07

Евгений Перлин с подробностями из центра Минска

И прямо сейчас мы возвращаемся в центр Минска, где работает мой коллега Евгений Перлин. Женя, я вижу, ты уже поменял дислокацию. Ждем от вас подробностей (прямое включение).

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 06.03.2017 18:48 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =