Евгений Березкин и Александр Павловец вызваны в национальную сборную Беларуси по футболу

Спорт
8 Июня 2017 15:25
Евгений Березкин и Александр Павловец вызваны в национальную сборную Беларуси по футболуОба игрока вчера помогли молодежной сборной обыграть Сан-Марино на старте квалификации к чемпионату Европы - 2019 1:0. К слову, Березкин в этой встрече заработал пенальти. Напомним, национальная команда завтра сыграет в квалификации чемпионата мира против Болгарии, а 12-го числа белорусы проведут товарищеский матч против Новой Зеландии.
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