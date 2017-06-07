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8 Июня 2017 15:25

Евгений Березкин и Александр Павловец вызваны в национальную сборную Беларуси по футболу

Оба игрока вчера помогли молодежной сборной обыграть Сан-Марино на старте квалификации к чемпионату Европы - 2019 1:0. К слову, Березкин в этой встрече заработал пенальти. Напомним, национальная команда завтра сыграет в квалификации чемпионата мира против Болгарии, а 12-го числа белорусы проведут товарищеский матч против Новой Зеландии.