Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Раубичах 25 февраля

21 Февраля 2017 19:17

Около 70 спортсменов из 12 стран, среди которых лидеры мирового фристайла - китайцы, американцы, австралийцы, канадцы, естественно, белорусы выступят на предпоследнем в сезоне этапе Кубка мира в Раубичах. Серьезная проблема, с которой столкнулись организаторы, - плюсовая температура - по словам наших спортсменов, никак не повлияет на результат.

Этап Кубка мира пройдет в Раубичах 25 февраля, после чего фристайлисты подведут итоги турнира в Москве. Отметим, в шестерке лучших общего зачета в лыжной акробатике трое белорусов. На втором месте идет Антон Кушнир, Максим Густик - четвертый, Станислав Гладченко - шестой. Однако главный старт сезона у фристайлистов - это чемпионат мира.