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Этап Кубка Европы по фристайлу в эти дни проходит в Раубичах
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8 Февраля 2017 15:33

Этап Кубка Европы по фристайлу в эти дни проходит в Раубичах

За право стать лучшим борются тридцать спортсменов в возрасте от пятнадцати лет. Представители Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии и Швейцарии исполняют по два акробатических прыжка с трамплина. Завтра пройдет третий этап, в пятницу - четвертый, а после - командный зачет. Лучшие спортсмены поедут на чемпионат мира по фристайлу среди юниоров. Он пройдет в итальянских Альпах в конце марта.

Баллы насчитывают за технику отрыва от трамплина, траекторию полета, силуэт и приземление. Лыжный фристайл значится в программе зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Корее.

  

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