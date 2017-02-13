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Эстафетная команда Голландии вырывает победу у России
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13 Февраля 2017 12:23

Эстафетная команда Голландии вырывает победу у России

Эстафетная команда Голландии вырывает победу у России, ведомой Виктором Аном на дистанции 5 тысяч метров на заключительном в сезоне этапе Кубка мира по шорт-треку. Третье место у команды Казахстана. Лучшим из белорусов на этапе стал Евгений Рыжов.

  

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