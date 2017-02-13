Спорт
13 Февраля 2017 12:23
Эстафетная команда Голландии вырывает победу у России
Эстафетная команда Голландии вырывает победу у России, ведомой Виктором Аном на дистанции 5 тысяч метров на заключительном в сезоне этапе Кубка мира по шорт-треку. Третье место у команды Казахстана. Лучшим из белорусов на этапе стал Евгений Рыжов.
Другие новости
13.02.2017 15:19 / Спорт Анастасия Зезюлькина уступила экс-чемпионке мира в первом раунде чемпионата мира по шахматам
13.02.2017 15:17 / Спорт Белоруски незначительно улучшили свои позиции в рейтинге WTA
13.02.2017 12:20 / Спорт Серебро и бронза - итог выступления пары Домрачева - Бьерндален
13.02.2017 12:12 / Спорт "Лыжня-2017" собрала более 500 могилевчан
13.02.2017 07:07 / Спорт Дарья Домрачева вновь вписывает свое имя в историю биатлона
13.02.2017 07:01 / Спорт Громкий успех белорусских теннисисток!
12.02.2017 21:37 / Спорт Извинения приняты
12.02.2017 21:35 / Спорт Белорусские теннисистки вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации
12.02.2017 21:33 / Спорт Возвращение на пьедестал
12.02.2017 15:02 / Спорт Дарья Домрачева - серебряный призер чемпионата мира по биатлону
12.02.2017 15:00 / Спорт Белорусские теннисистки впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Федерации
12.02.2017 13:00 / Спорт Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
12.02.2017 09:10 / Спорт В австрийском Хохфильцене сегодня состоятся две гонки преследования
12.02.2017 09:08 / Спорт Кто сыграет в полуфинале мировой группы Кубка федерации, станет известно сегодня
11.02.2017 21:21 / Спорт Беларусь впервые в истории принимает этап Кубка мира по шорт-треку
11.02.2017 21:18 / Спорт Теннис мирового уровня в Минске
11.02.2017 15:15 / Спорт Алина Талай занимает четвертое место на турнире по легкой атлетике в Берлине
11.02.2017 15:11 / Спорт Матчевая встреча Беларусь - Нидерланды. Болеем за наших на "Беларусь 5"