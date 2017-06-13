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Эльвира Герман - серебряный призер турнира в Финляндии
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14 Июня 2017 12:10

Эльвира Герман - серебряный призер турнира в Финляндии

Финальный забег на 100 метров с барьерами белоруска преодолела за 13,14 секунды, лидер же нашей команды - Алина Талай - с результатом 13,49 седьмая. Равных же не было Анне Плотициной из Украины. 

  

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