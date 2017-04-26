27 Апреля 2017 12:18

Елена Левченко включена в расширенный состав сборной Беларуси по баскетболу, Анастасия Веремеенко вне списка. Нацкоманда начала подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Чехии с 16 по 25 июня. До континентального первенства белоруски сыграют на турнирах дома и в Греции, а также проведут спарринги со сборной Латвии.